Elections municipales à Vénissieux: Girard renonce au recours...

Trois jours après le second tour de la municipale partielle de Vénissieux, qui a vu la large victoire de la maire sortante communiste Michèle Picard, son principal opposant, Christophe Girard annonce qu'il renonce à déposer cette année un recours.



Pointant du doigt "la défaillance du contrôle de l’État au regard de la liste électorale FN", "la défaillance de la délégation spéciale qui a placé 23 présidents de bureaux de vote, colistiers de Mme Picard, proches ou appartenant au PC sur 28 bureaux de vote sans respecter une représentation équilibrée des sensibilités politiques sur la ville", le candidat divers droite estime pour autant ne pas avoir vocation à faire recours sur recours.



"Je ne me substituerai pas aux représentants de l'Etat qui ont à faire respecter le droit. Je n'engagerai donc pas de nouveau un recours en annulation pour les élections qui viennent de se dérouler, J'appelle les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités" conclut le candidat arrivé second dimanche soir.