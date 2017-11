Elections: regroupement des municipales, régionales et départementales en 2021 (Collomb)

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a estimé jeudi que la modification du calendrier électoral pour regrouper les élections municipales prévues en 2020 avec les départementales et les régionales de 2021 était "possible".



A la question de savoir si les élections municipales auraient lieu en 2021,

Collomb a répondu sur Europe 1: "c'est une question qui n'a pas encore été

tranchée (...) chez le président de la République, mais les maires eux, ont

tranché et pour leur majorité, ils aimeraient bien que ce soit en 2021".



Dès lors, le regroupement des ces trois scrutins "est possible" selon le ministre, qui admet toutefois qu'il "y a quelques points constitutionnels

(...) qu'on est en train de regarder".



Ce scénario, qui permettrait à l'exécutif d'avoir en 2020 une année

électorale blanche en repoussant à 2021 les municipales, est jugé par trop

risqué d'un point de vue constitutionnel par de nombreux observateurs.



Si les municipales étaient reportées en 2021 - ce qui allongerait le mandat

des maires actuels de six à sept ans - les élections suivantes pour désigner

les maires auraient lieu en 2027, année d'élection présidentielle.



Comme en 1995 et 2007, il faudrait alors décaler les deux scrutins, là

aussi pour ne pas créer de télescopage entre les municipales et la

présidentielle de 2027.





Avec AFP