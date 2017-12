Embuscade contre des pompiers: le principal accusé condamné à 18 ans de réclusion

Le plus impliqué des trois accusés d'une chasse à l'homme qui s'était achevée avec l'incendie d'un véhicule de pompiers en 2015 à Duingt (Haute-Savoie) a été condamné vendredi à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Savoie.



Nathan Revet, 25 ans, dont l'avocat Me Laurent Pascal a "immédiatement"

décidé de faire appel, a été reconnu comme le pivot de cette déferlante de

violences dans la nuit du 23 au 24 juin 2015, sur fond de trafic de drogue.



Cette nuit-là, le jeune homme s'en était pris à David Vittuli, un "ami

d'enfance" et surtout tête d'un réseau local de trafic de stupéfiants. Ayant

caché la drogue chez une tierce personne qui l'aurait revendue, il se trouvait débiteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros.



Curiosité de ce dossier, Vittuli -- victime miraculée -- avait été extrait

de la prison où il purge une peine pour un affaire de stupéfiants pour être

entendu comme témoin lundi. Il avait refusé de répondre et craché à terre

devant la cour, lui valant une amende pour outrage.



Nathan Revet, qui aurait été bousculé par Vittuli ce soir-là, l'avait blessé de plusieurs coup de couteau, pourchassé dans un bois quand il avait

réussi à s'enfuir, puis avait tenté une embuscade sur le véhicule de secours

des pompiers qui le transportait à l'hôpital.



Un coup de feu avait été tiré en direction des pompiers, et David Vittuli

n'avait dû la vie qu'à un concours de circonstances: une arme enrayée, un

routier qui l'avait sorti d'un incendie allumé volontairement et deux

tentatives d'écrasement ratées.



Le second accusé, Marien Bonfils, 25 ans, a été reconnu complice d'avoir

voulu donner la mort à Vittuli et d'avoir foncé sur les pompiers au volant de la voiture.



Il a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle, contre 10 requis. Il a

déjà purgé 2 ans et 2 mois en détention provisoire. Son avocat Me Nicolas Paradan "ne fait pas appel, dans l'attente de la décision du parquet".



Quant au dernier accusé, Corentin Teypaz, 22 ans, il a été acquitté, contre

5 ans dont 4 avec sursis requis.



Pour Me Thomas Pianta, "c'est une décision juste et comprise" par les trois pompiers volontaires, parties civiles dans ce procès. "Ce n'est pas le poids des années qui soulage les gens, plutôt la reconnaissance de culpabilité (...) y compris quand le véhicule a foncé sur eux", a précisé l'avocat.





Avec AFP