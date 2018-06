Emploi : le Fonds départemental de revitalisation du Rhône soutient les projets de développement des entreprises

Le fonds départemental de revitalisation a été créé en janvier 2017 pour assurer la revitalisation du territoire des entreprises qui réalisent des plans de sauvegarde de l’emploi suite à des restructurations.



L’obligation de revitalisation du territoire par les entreprises consiste à accompagner les territoires affectés par les mutations économiques afin de promouvoir l’émergence de nouvelles activités, de soutenir la création de nouveaux emplois en remplacement de ceux supprimés par les licenciements collectifs.



Les entreprises peuvent soutenir des projets directement ou en alimentant un fonds départemental.



Depuis 2015, 17 entreprises ont conclu une convention avec l’État en consacrant un montant d’environ 8,6 millions d’euros à la revitalisation du territoire dans le Rhône, avec pour objectif de recréer 1860 emplois.



Depuis 2017, le fonds départemental de revitalisation a été alimenté par 12 entreprises soumises à obligation de revitalisation et dispose de 885 000 euros.



9 projets ont été soutenus sous la forme de prêts d’honneur aux dirigeants d’entreprises pour un montant global de 334 500 euros avec un objectif de création de 60 emplois. 20 emplois ont déjà été créés.



La gestion du Fonds départemental est assurée par Rhône Développement Initiative (RDI) qui reçoit les demandes, instruit les dossiers et sélectionne les projets qui seront proposés aux entreprises contributrices.



Un attention est portée aux secteurs innovants, au potentiel de développement de l’activité, à l’importance stratégique et structurante de l’entreprise pour le territoire concerné, à l’effet levier de l’aide perçue.



Le dispositif de revitalisation territorial est animé par les services de l’État (préfecture, DIRECCTE) en étroite collaboration avec les entreprises contributrices.





Source: préfecture