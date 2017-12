En 2013, Mgr Barbarin avait succédé à...Johnny Hallyday

Des évêques et prêtres ont rendu hommage mercredi à "l'idole des jeunes" Johnny Hallyday, qui parlait peu de sa foi chrétienne mais la portait ostensiblement en pendentif, un Jésus guitariste crucifié.



"Prions pour Johnny! Mille souvenirs d'ado...", a tweeté notamment le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, après le décès du rockeur dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans.



Et le primat des Gaules, 67 ans, d'ajouter une anecdote personnelle:

"Juillet 2013. J'arrive à l'hôpital de Fort-de-France après mon infarctus à Cayenne. Le chirurgien me dit: +Le dernier à avoir occupé cette chambre, c'est Johnny+. La seule (fois) de ma vie où je lui ai succédé quelque part".