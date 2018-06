Enquête préliminaire après deux agressions près de la ZAD de Roybon

Une enquête préliminaire a été ouverte jeudi

par le parquet de Grenoble après deux plaintes pour agressions qui ont entraîné mercredi un vaste déploiement de gendarmes sur la ZAD de Roybon (Isère), sans lien établi avec le projet contesté de Center Parcs dans la forêt de Chambaran.



Trois personnes avaient été interpellées sur la zone à défendre (ZAD) mercredi après-midi dans le cadre d'une enquête de flagrance, avec environ 200 hommes sur le terrain et le renfort d'un hélicoptère, a indiqué à l'AFP le

parquet.



D'abord un homme et un femme, qui avaient chacun un couteau dont ils ont justifié l'utilisation "pour couper des bâtons ou des légumes cultivés sur place", ont été brièvement placés en garde à vue avant d'être relâchés après un rappel à la loi.



Un autre homme, habitant aussi de la ZAD et suspecté d'avoir pris part à la première agression du matin, a usé de son droit à garder le silence lors de sa garde à vue, qui a été levée jeudi, a précisé le parquet.



Selon les éléments rapportés, un homme habitant près de la ZAD dans la forêt a été agressé à 5H40 mercredi alors qu'il partait au travail "par six individus, tous cagoulés sauf un, qu'il a reconnu", a précisé le parquet.



Il s'agirait justement du zadiste interpellé. La victime présente des marques de coups et s'est vue prescrire 5 jours d'ITT, et son véhicule a été endommagé.



Un deuxième homme, ami de la victime, a dit avoir été agressé vers 6H45.



Ayant pris la fuite, il n'est pas touché physiquement mais sa petite moto a été dégradée.



L'enquête de flagrance est passée jeudi en enquête préliminaire. "On n'a aucun élément en dehors des accusations de la (première) victime et on peut trouver troublant que tous les agresseurs étaient cagoulés sauf un", a ajouté le parquet, précisant qu'aucune explication n'ait été avancée pour comprendre ces agressions.