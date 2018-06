Enquête sur des menaces reçues par le fils du footballeur Marc-Vivien Foé, jugé aux assises

Une enquête a été ouverte sur des menaces reçues par le fils de Marc-Vivien Foé, footballeur camerounais décédé sur un terrain en 2003, jugé depuis lundi devant les assises du Rhône pour l'agression d'un

prêtre en 2005.



L'avocat général Vincent Le Pannerer a annoncé mardi à la reprise des débats que le parquet serait contacté pour diligenter des investigations destinées à identifier l'auteur de messages reçus par Marc Foé, 22 ans, sur

son téléphone.



Selon son avocat, qui a fourni des captures d'écran, Marc Foé a reçu trois SMS samedi et dimanche, à la veille du procès où il comparait libre après 13 mois de détention provisoire, aux côtés de Sophiane Bardot, 20 ans, pour vol avec arme et séquestration.



"Tu sais ce que tu as à faire", "Je sais tout de toi", dit l'interlocuteur anonyme, en indiquant l'adresse des proches du jeune homme. "Ce ne sont pas des menaces voilées, c'est inadmissible", a commenté l'avocat général.



L'incident a provoqué de vives tensions sur les bancs de la défense.



"Je sais ce qui se trame quand on vient verser ça aux débats", a réagi Me David Metaxas. L'avocat redoute que la cour puisse penser que son client, Sophiane Bardot, soit à l'origine des messages, alors que le procès

s'interroge sur la répartition des rôles entre les deux accusés dans l'agression violente du prêtre, commise le 28 novembre 2015 à Genay.



Sur demande de Me Metaxas, Marc Foé a précisé avoir rappelé le numéro, sans

reconnaître la voix, sans pour autant exclure qu'il puisse s'agir de son coaccusé. "Il n'a rien à voir avec ça, il n'a aucun intérêt à faire ça", a

protesté le conseil.



Marc Foé encourt 30 ans de réclusion. En récidive, Sophiane Bardot risque la réclusion criminelle à perpétuité.



L'international camerounais Marc-Vivien Foé avait été foudroyé par une crise cardiaque le 26 juin 2003 en plein match de la Coupe des Confédérations joué à Gerland.