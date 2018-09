Envoi de SMS de Wauquiez à des lycéens: la Cnil demande des "précisions"

L'autorité chargée de veiller au respect de la

vie privée dans le domaine informatique va "demander des précisions" à la région Auvergne-Rhône-Alpes après l'envoi à des lycéens d'un SMS signé de son président Laurent Wauquiez pour la rentrée scolaire, a indiqué mardi la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



Des élus d'opposition à la région se sont émus dans des communiqués de presse de l'envoi à des lycéens d'un texto signé "Laurent Wauquiez Président de la Région" leur souhaitant "une excellente rentrée" et de "belles réussites".



"Il s'agit d'un détournement du fichier du Pass' Région (carte offrant des avantages aux 15-25 ans en Auvergne-Rhône-Alpes), ce n'est pas acceptable", a déclaré à l'AFP le conseiller régional socialiste Jean-François Debat, qui a adressé un courrier au président LR de la région lui réclamant des explications.



"M. Wauquiez utilise pour sa communication politique personnelle des informations destinées à la région en tant qu'institution. Je veux que cela cesse et je rappelle que tous ces lycéens voteront en 2021", année des

prochaines élections régionales, a-t-il ajouté.



Debat a dit se réserver "le droit de saisir la Cnil".



La commission va "se rapprocher de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour demander des précisions. De manière générale les données ne doivent pas être réutilisées pour des finalités non prévues", poursuit-elle.



Du côté de la région, on souligne que ce SMS est "un message de bienvenue" envoyé uniquement aux lycéens adhérents au Pass'Région ayant accepté de cocher

une case intitulée "J'autorise la région à m'envoyer des informations liées aux dispositifs régionaux".



L'envoi d'un tel SMS "se pratiquait les années précédentes", souligne-t-on.





(Photo humoristique)