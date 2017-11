Equita Lyon: HORSECOM la startup qui joue des notes à l'oreille du cheval

HorseCom est une startup qui utilise la solution musicale pour améliorer la relation du couple cavalier - cheval.



Après avoir lu une étude scientifique soulignant les bienfaits de la musique sur les chevaux, Hugo Kajdas décide en 2013 de créer un casque audio un peu particulier pour aider sa petite soeur, Marine, qui a fait l’acquisition d’une jument compliquée et caractérielle.



En 2014, un prototype a vu le jour et une vingtaine de cavaliers et chevaux ont pu l’expérimenter, dont certains en équipe de France. Le produit est aujourd’hui commercialisé depuis 2016.



Ecoutez l'interview de Marine Kajdas



Horsecom partage le stand de la sellerie Antares au sein d'Equita Lyon jusqu'à dimanche