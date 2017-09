Escroquerie à la Sécu: quatre ans ferme pour un médecin près de Lyon

Une femme médecin de 61 ans, pratiquant à Vaulx-en-Velin, a été condamnée à quatre ans de prison

ferme pour avoir escroqué la Sécurité sociale de plus de 800.000 euros, via

des surfacturations



La peine, prononcée jeudi par le tribunal correctionnel de Lyon, a été

assortie du remboursement de la somme indument perçue à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, une des parties civiles, et de

l'interdiction définitive d'exercer une profession médicale.



La condamnation s'accompagne de "la saisie des comptes bancaires" du

médecin et "d'un immeuble à Vaulx-en-Velin".



Le tribunal n'a pas prononcé de mandat de dépôt à l'issue de l'audience, selon le tribunal, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



L'escroquerie avait débuté en janvier 2011. Lors de consultations

effectuées en journée, le médecin appliquait le tarif de nuit, trois fois plus élevé, et pouvait aussi facturer des actes pour tous les ayants droit d'une carte Vitale.



Repérée, la prévenue avait été placée en garde à vue en décembre 2015 avant d'être mise en examen pour escroquerie. Elle avait été placée sous contrôle judiciaire en avril 2016 après cinq mois de détention provisoire.



Les bénéfices engrangés grâce aux surfacturations lui avaient permis aussi d'investir dans une douzaine de studios locatifs à Lyon et dans les Alpes, ainsi que dans un garage automobile.



La généraliste disposait également d'un appartement à Marrakech au Maroc, pays dans lequel elle avait transféré 400.000 euros.