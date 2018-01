Escroquerie à la Sécu: un an ferme pour une infirmière et une sage-femme

Des peines de deux ans de prison, dont un ferme, ont été infligées vendredi à Lyon à une infirmière libérale et une sage-femme de la région lyonnaise qui avaient escroqué 630.000 euros à la Sécurité

sociale entre 2009 et 2014.



Dénonçant un "pillage des deniers publics" à l'audience, le 12 décembre devant la 5e chambre correctionnelle, le ministère public avait notamment requis 30 mois de prison, dont 12 avec sursis, à l'encontre de Véronique G., ex sage-femme de 52 ans, et deux ans ferme pour Michèle F., 72 ans.



Le tribunal l'a suivi en prononçant la confiscation des sommes saisies, l'obligation d'indemniser les parties civiles et pour Mme G. l'interdiction définitive d'exercer comme infirmière libérale.



Sage femme à Saint-Priest, Véronique G. avait troqué en octobre 2010 sa clientèle de parturientes contre celle de personnes âgées en fin de vie. Mais en omettant de signer une dérogation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CLAM).



Celle-ci lui reprochait des surfacturations, des facturations fictives et des frais de déplacement abusifs pour près de 277.000 euros, entre 2010 et décembre 2014, date à laquelle elle a été interpellée.



Infirmière libérale à Villeurbanne, également auprès des personnes âgées, Michèle F., 72 ans, avait facturé en un an pas moins de 18.000 actes, soit trois fois plus que la moyenne.



Tout comme sa consoeur, elle a nié toute intention frauduleuse, tandis que son avocat, Me Alexandre Plante vin, plaidait la relaxe.



A l'énoncé du délibéré, ce dernier a annoncé à l'AFP son intention de faire appel du jugement.



Le 15 septembre dernier, une femme médecin de 61 ans, exerçant à Vaulx-en-Vexin, avait été condamnée par le tribunal correctionnel à quatre ans de prison ferme pour avoir escroqué la Sécurité

sociale de plus de 800.000 euros, via des surfacturations de 2011 à 2015.