Et TLM devenait BFM LYON....

La chaîne d'information BFM (groupe SFR Médias) est entrée en négociations exclusives pour reprendre la télévision locale de Lyon, TLM, Télé Lyon Métropole.



Créée en février 1989, la plus ancienne télévision locale de France toujours en activité s’apprête à fêter son 30e anniversaire.



À moins que son sort ne soit scellé d’ici là....



Après avoir été déficitaire depuis sa fondation, la chaîne présidée par Laurent Constantin (par ailleurs PDG d’ACTI) vient d'enregistrer un troisième exercice "dans le vert" d'affilée.



La rédaction de la chaîne, informée de l'existence de cette négociation vendredi dernier, attend de connaître plus précisément le projet de BFM avant de se prononcer, mais la nouvelle est plutôt accueillie favorablement compte de l’incertitude qui pesait sur TLM depuis quelques mois (absence totale d’investissement notamment).



Leader français sur le marché de l'information en continu, BFM a lancé en novembre 2016 une déclinaison locale dans la capitale, baptisée BFM Paris.



Mais à Paris, la chaîne était une création, non une reprise.



La période de négociations exclusives est prévue jusqu’au 30 septembre. En cas d’accord, les salariés pourront proposer leur plan comme le stipule la loi Hamon.



En dernier ressort, le CSA devra se prononcer. Le repreneur doit produire au moins 50% de programmes frais par jour.



L’anniversaire de TLM pourrait devenir un enterrement ou une renaissance...



La chaîne lyonnaise avait débuté ses programmes en février 89 en recevant Charles Hernu et l’Affaire Louis Trio....