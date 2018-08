Étape du Tour Alternatiba à Lyon: 6 500 personnes mobilisées pour le climat au Grand village des Alternatives

Ce dimanche, ambiance familiale et festive pour "la plus grande mobilisation citoyenne pour le climat depuis 2015" selon les organisateurs de l'événement. Le Tour Alternatiba faisait escale entre Rhône et Saône



A cette occasion, un Grand Village des Alternatives à l’initiative du collectif Alternatiba Rhône s’est déroulé au Parc Blandan et proposait au public de découvrir 70 solutions locales et de nombreux moyens d'agir. Un événement fédérateur qui a rassemblé 6 500 personnes.



Après 135 étapes et 3 915 km depuis son départ de Paris le 9 juin, le Tour Alternatiba est arrivé dimanche à Lyon. Une programmation variée a permis à tous de s’informer, s'interroger, et s’impliquer en parcourant le Parc Blandan. Ateliers participatifs, conférences, animations, jeux coopératifs, activités enfants, stands, atelier vélo …



Dimanche après-midi, 380 personnes sont parties à 16h de la place Ambroise Courtois dans le 8ème, avec les cyclistes du Tour Alternatiba pour une déambulation festive: vélos, skates, trottinettes, tricycles et rollers réunis jusqu’au Parc Blandan.



Alternatiba Rhône avait choisi de mettre en lumière trois thématiques en lien avec l’actualité: "Migrations et Climat" pour réfléchir au lien entre mouvements migratoires et dérèglement climatique, “Comment agir sur ton territoire avec le Plan climat?”, et "Pollution de l'air - il est temps d'agir !".



Pour poursuivre la réflexion et l'action, les organisateurs donnent rendez-vous aux lyonnais, à l’Alternatibar - Maison des alternatives au 126 Montée de la Grande Côte, sur les pentes de la croix-Rousse.