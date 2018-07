Été 2018: pas de trêve pour les bouchons à Lyon

Les chantiers de l’été sur le réseau de chaud et de froid urbains vont provoquer encore des bouchons cette été à une période où les automobilistes auraient pu espérer souffler un peu...raté !



Dalkia, délégataire du service de chaud et de froid urbains, entreprend à partir d’aujourd’hui, et pendant toute la période estivale, d’importants travaux sur son réseau.



Ces travaux débutent ce lundi à hauteur du quai Perrache et du passage sous l’auto-pont de l’A7 avant de se poursuivre par le pont Pasteur et sur le secteur de la traversée du carrefour Leclerc-Garnier.



D’autres secteurs du 7e arrondissement et du secteur de Gerland seront également impactés par ces travaux.



Voici le calendrier des travaux :



9 juillet-31 août : quai Perrache et passage sous l’auto-pont de l’A7

9 juillet-31 octobre : pont Pasteur

9 juillet-7 septembre : carrefour avenue du général Leclerc-rue Garnier (travaux de nuit)

9 juillet-26 octobre : ENS et halle Tony Garnier

9 juillet-31 août : ENS et rue André Bollier

16 juillet-31 octobre : avenue Debourg

16 juillet-31 août : rue Marcel Mérieux

30 juillet-31 août : rue Challemel-Lacour

16 août-28 septembre : rue du Vercors

22 août-15 octobre : rue Maurice Varille



« Un important dispositif d’informations sera déployé en amont des chantiers afin d’indiquer aux automobilistes les itinéraires alternatifs » promet le Grand LYON .



Toutes les informations – en temps réel – sur les chantiers et les itinéraires conseillés pour éviter les secteurs sont sur le site Onlymoov et diffusées sur Lyon 1ère en exclusivité toute la journée de 5h à 22h toutes les 30 minutes