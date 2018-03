Euro 2016 - Roumanie-Albanie: oublier le bloc de l'Est

Roumanie et Albanie comptaient beaucoup sur leur bloc pour exister à l'Euro-2016: mais c'est maintenant l'heure de vérité pour les deux derniers du groupe A qui s'affrontent directement, et il faudra forcer leur nature pour marquer et rêver des 8e, dimanche à 21h à Décines-Charpieu.



L'équation est simple: "Réussir ou mourir". Le sélectionneur albanais Gianni De Biasi a posé les bases de ce match couperet en conférence de presse.



"Il est important d'être uni et solidaire sur le terrain, a-t-il martelé,

ce sera un grand défi pour les deux équipes". "Si nous marquons, ce que nous n'avons pas su faire contre la France ou la Suisse, nous pouvons prendre les trois points et probablement nous qualifier. L'équipe est arrivée jusque-là et a démontré qu'elle peut bien jouer, mais il faut concrétiser les occasions. On ne peut pas se contenter de résister défensivement", convient Gianni de Biasi.



"Nous connaissons l'engagement des Albanais, l'impact physique qu'ils

mettent dans leurs matches, nous devrons être plus malins, plus roublards

contre eux, sinon ce sera problématique pour nous", lui répond à distance le

buteur roumain Bogdan Stancu.



Une place parmi les meilleurs troisièmes pour les deux équipes est en jeu,

mais les Roumains (3es, 1 point), invaincus contre les Albanais en match

officiel (6 victoires, 2 nuls), peuvent même envisager terminer deuxièmes si

la Suisse (2e, 4 points) perd dans le même temps contre la France, déjà

qualifiée.



En cas de qualification avec la 3e place, Roumains ou Albanais affronteront

soit le premier de la poule B (Angleterre, Slovaquie, pays de Galles) soit

celui de la poule C (Allemagne, Pologne, Irlande du Nord) en 8e de finale.



Les Tricolorii, qui avaient la meilleure défense des qualifications (2 buts

encaissés), se sont inclinés face aux Français (2-1) en match d'ouverture avant d'obtenir un résultat nul (1-1) avec la Suisse.



Leurs deux buts dans la compétition ont été inscrits sur penalty par Bogdan

Stancu, traduisant leurs carences en attaque.



Offensivement, les Roumains, avec seulement onze buts affichaient le

deuxième plus faible total des éliminatoires (avec la Hongrie et le pays de

Galles) des équipes de cet Euro, derrière... l'Albanie (10 buts).



Une élimination serait néanmoins vécue comme une déception pour la

Roumanie. "Nous serions tristes de ne pas nous qualifier", reconnaît

l'attaquant Claudio Keseru.



Le sélectionneur roumain, Anghel Iordanescu, qui fêtera sa 100e apparition

sur le banc de la Roumanie, dont 57 comme entraîneur principal, doit gérer les incertitudes concernant l'arrière gauche Razvan Rat et le milieu Mihai

Pintili, victimes de blessures et qui n'ont pas joué contre la Suisse.



Battus par la Suisse (1-0) et la France (2-0), les Albanais retrouveront leur défenseur central Lorik Cana, exclu contre la Suisse et suspendu face à

la France. "C'est un joueur très important, s'est réjoui De Biasi, c'est l'idole des fans. Il sera extrêmement important demain (dimanche)". En revanche, le milieu Burim Kukeli purgera une suspension après deux avertissements.





