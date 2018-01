Eurocoupe: victoire précieuse pour l'ASVEL

En battant Reggio Emilia (68-64), l’ASVEL Basket a équilibré son bilan dans le Top 16 de l’EuroCup et reste très largement en course pour la qualification.



C’est une victoire qui vaut cher ! La première de l’année 2018 pour des Villeurbannais qui se sont faits peur sur la fin, mais ont assuré l’essentiel face à des Italiens accrocheurs et qui n’ont jamais rien lâché.



Ce sont d’ailleurs eux qui avaient pris le meilleur départ, et malgré des actions d’éclat d’Alpha KABA dès sa sortie du banc, Reggio Emilia virait en tête après dix minutes (13-19).



Le sursaut de l’ASVEL vint de Justin HARPER (8 points et 7 rebonds), auteur de sept points en trois minutes mais malheureusement limité par les fautes.



Avec une défense de fer et une adresse extérieure enfin retrouvée, les joueurs de JD.JACKSON plaçaient un 7-0 avant la pause pour prendre les commandes du match (32-31).



A la reprise, c’est en servant Darryl WATKINS (15 points et 10 rebonds) dessous que l’ASVEL Basket se montrait efficace.



Mais cela ne se traduisait pas tout de suite au score… (38-38 33’). Il fallait alors qu’elle élève encore d’un cran son niveau de jeu pour faire la différence.



Six minutes sans prendre de panier et un 13-0 plus tard, Charles KAHUDI (9 points et 6 rebonds) et ses partenaires avaient fait l’essentiel.



Alors certes, même si elle continuait à dominer la raquette, avec un Alpha KABA (13 points et 6 rebonds) impressionnant, tout ne fût parfait dans le dernier quart-temps.



Notamment dans une fin de match pas toujours maîtrisée, où son avance fondait au fil des possessions. Mais John ROBERSON (10 points et 7 passes) rentrait un tir aussi compliqué que décisif à trente secondes de la fin, pour donner de l’air, et une victoire précieuse !







Crédit photos : Infinity Nine Media / Alexia LEDUC