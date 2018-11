Euronews doute de Lyon

La chaîne européenne internationale, installée historiquement dans l’agglomération, à Écully puis à Confluence, se sent mal-aimée.

Dans les colonnes de nos confrères du Progrès, son président Michael Peters en veut surtout aux élus, à l’exception de Gérard Collomb et de Laurent Wauquiez, qui n’ont jamais pris, selon lui, la dimension d’avoir le siège d’une entreprise internationale.

Les collectivités locales s’était engagées dès le départ à financer le loyer de la chaîne.

Or cette aide s’est progressivement réduite à peau de chagrin alors que Michael Peters avait réussi à convaincre les actionnaires de préférer Lyon à Bruxelles.

L’avenir d’Euronews à Lyon dépendra donc des engagements futurs des élus envers la chaîne…