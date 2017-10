Euronews : seul média d'information embarqué sur Eurostar

Euronews a été sélectionné par Eurostar, pour être le seul service d'information présent sur son portail web. Destiné aux passagers circulant à bord de la nouvelle flotte de trains, ce service est entièrement gratuit.



Les passagers d'Eurostar au départ de Londres, Paris et Bruxelles peuvent consulter, grâce au Wi-Fi gratuit embarqué, les articles préparés par les journalistes d'Euronews sur l'actualité internationale et européenne, l'économie et la culture, en français et en anglais.



Jenny Delcambre, Responsable de la Distribution out-of-home, indique que ses équipes sont "fiers de renforcer notre partenariat avec Eurostar, qui est l'un des moyens les plus simples et rapides de voyager en Europe entre le Royaume-Uni, la France et la Belgique. Nous accompagnons les passagers tout au long de leur voyage, depuis les lounges jusqu'à bord grâce au Wi-Fi embarqué"



"Cet accord avec Eurostar s'inscrit dans notre stratégie d'adapter la syndication du contenu d'Euronews aux modes de consommation de l'information. Cela permet de répondre aux besoins du public disposé à rester connecté même en déplacement pour un voyage d'affaires ou de loisirs"



Un partenariat qui offre, en tous cas, une belle visibilité à la chaîne pan européenne basée au confluent.





Source: Euronews