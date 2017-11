Europa League: L'OL pense à Everton avant de songer au derby

Bruno Genesio, l'entraîneur

de l'OL, a estimé mercredi que le "meilleur moyen de bien préparer le derby contre Saint-Etienne", dimanche, était de "livrer un très bon match contre Everton en Europa League (jeudi) et si possible le gagner pour avancer vers notre qualification".



"Tout le monde connaît l'importance du derby: encadrement, joueurs,

dirigeants et supporters. Mais il faut prendre les matches les uns après les

autres, capitaliser de la confiance et poursuivre notre belle série afin

d'arriver dimanche en pleine confiance", a assuré Genesio lors d'une conférence de presse.



"Le derby nous préoccupe dès que le calendrier est publié, en début de

saison. Les deux premières dates que nous cochons, ce sont les matches contre Saint-Etienne. C'est comme ça, c'est dans la culture des deux clubs", a

rappelé l'entraîneur lyonnais.



"Maintenant, nous sommes professionnels et l'important est d'être concentré sur le match qui vient qui est celui contre Everton. C'est ce que nous avons bien fait depuis une quinzaine de jours et c'est ce que nous allons nous attacher à faire pour le match de jeudi avant de nous tourner vendredi vers le derby", a-t-il souligné.



L'OL est actuellement 2e du groupe E après trois journées, à deux points de

l'Atalanta Bergame, leader de la poule.







Avec AFP