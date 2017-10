Europa League - OL: Fekir, paratonnerre de Genesio

"Ridicule": Nabil Fekir, maître à jouer de l'OL n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les critiques récurrentes contre l'entraîneur Bruno Genesio et lui afficher son soutien avant le déplacement à Everton, ce jeudi (21h05) en match de la 3e journée d'Europa league.



"C'est ridicule, car il fait son maximum. Nous sommes tous derrière lui et tous soudés", a-t-il commenté vendredi après la victoire sur Monaco (3-2) dont

il a été l'acteur majeur.



Pourtant, la saison dernière, alors qu'il cherchait à revenir à son meilleur niveau, ses rapports avec le technicien, décrié surtout sur les réseaux sociaux, où il est généralement surnommé "Pep", n'ont pas toujours été très bons.



Mais les deux hommes se sont rapprochés. Avoir attribué le brassard de capitaine à Fekir cet été et en lui confiant les clés du jeu avec une position centrale dans le dispositif en 4-2-3-1, a contribué à recréer un climat de confiance qui n'existait pas forcément auparavant.



Lors de la nomination de Genesio au poste d'entraîneur principal à la place

d'Hubert Fournier, dont il était l'adjoint N.1, Nabil Fekir était en convalescence après une lourde opération au genou droit.



Ce dernier n'avait donc pas participé à la reconquête de la 2e place en

championnat arraché au printemps 2016.



Aujourd'hui, les joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso,

Maxime Gonalons, transféré cet été ou encore Samuel Umtiti, parti dès juin

2016, qui avaient pu contribuer à la prise de fonction de Genesio et sur

lesquels il s'appuyait encore la saison dernière ne sont plus là.



Avoir comme principal relais son meilleur joueur est donc primordial pour l'entraîneur qui reste malgré tout sous pression d'autant que l'équipe a été très largement renouvelée, avec des jeunes français (Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy) en devenir mais inexpérimentés ou des étrangers (Mariano, Marcelo, Fernando Marçal, Kenny Tete, Bertrand Traoré).



Ces derniers sont certainement indifférents à cette agitation. "Nous avons d'excellents joueurs et j'ai une confiance absolue en eux. J'ajoute que nous avons un entraîneur qui sait résister dans la pression et je suis très heureux pour lui", a affirmé Jean-Michel Aulas.



Celui-ci affirme que le discours de Genesio passe bien auprès des joueurs, ce qui n'était plus le cas pour Fournier lorsqu'il a été débarqué en décembre 2015.



Après avoir subi une opération à un pied en début de semaine, le patron du club ne sera pas présent à Liverpool pour soutenir, comme il en a l'habitude,son groupe qui n'a pas pris le départ espéré en Europa league avec deux résultats nuls contre Apoel Nicosie (1-1) et Atalante Bergame (1-1).



Le match contre Everton, dernier du groupe E avec un point contre deux pour l'OL, reste très important mais pas encore décisif pour la qualification

d'autant que Nicosie (2e, 2 pts) affrontera l'Atalanta (1er, 4 points).



En championnat, la victoire sur Monaco a ramené l'OL dans les standards d'un prétendant au podium. Les Lyonnais sont 6es à deux longueurs du trio composé de Saint-Etienne, Nantes et Marseille qui se partagent la 3e place et à trois points de Monaco, 2e.



Après neuf journées la saison dernière, l'OL n'était que 8e avec 13 points contre 16 actuellement. En revanche, la défense, principal chantier de l'été, demeure toujours aussi faible avec des joueurs pourtant différents.



Il y a un an, à la même époque, le club rhodanien avait concédé seize buts

en douze matches contre dix-sept en onze rencontres cette saison.



Pour affronter Everton, Bruno Genesio va de nouveau recomposer sa ligne

défensive. Il récupère l'arrière central brésilien Marcelo, suspendu face à

Monaco, mais se passera de Jérémy Morel, déjà absent contre les Monégasques et de Ferland Mendy, blessés.





Avec AFP