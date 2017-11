Europa League: l'OL domine Everton

L'OL a fait un grand pas vers la qualification en 16e de finale d'Europa League en dominant Everton 3-0 jeudi en phase de poules, contrairement à l'OM qui a perdu à Guimaraes (1-0), avec des incidents avant la rencontre: l'exclusion de Patrice Evra pour un coup de pied spectaculaire sur un supporter.



De son côté, Nice a craqué en fin de match sur la pelouse de la Lazio Rome (1-0), ce qui permet au club italien de terminer en tête de la poule à coup sûr et de se qualifier tranquillement pour le prochain tour. Le scénario est cruel pour les Niçois qui étaient tout près d'obtenir un bon nul.



Le grand gagnant de cette quatrième journée côté français est donc l'OL, qui a surclassé les Anglais d'Everton.



Les Lyonnais ont livré une seconde période pleine d'envie et ont logiquement été récompensés par les buts de Bertrand Traoré (68e), Houssem Aouar (76e) et une tête de Memphis Depay (88e), éliminant au passage le club anglais.



Avec 8 points, les lyonnais ont toutes les cartes en main pour se qualifier pour le prochain tour et se retrouvent même à hauteur de l'Atalanta Bergame qui a calé en toute fin de match contre l'Apollon Limassol (1-1) dans ce groupe E.



L'OL confirme ses belles prestations ces derniers temps avec une série de cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues.





Avec AFP