Exploit des Françaises face aux Néo-Zélandaises ce samedi à Grenoble

L'équipe de France féminine de rugby à XV a signé un exploit samedi en battant pour la première fois officiellement la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre (30-27), lors du second test-match d'automne entre les deux nations, à Grenoble.



L'équipe de la capitaine Gaëlle Hermet, battue 14-0 par les Black Ferns une semaine plus tôt, confirme avec ce succès de prestige sa montée en puissance parmi les meilleures nations, matérialisée par une 3e place lors de la Coupe du monde 2017 et un Grand Chelem dans le dernier Tournoi des six nations.



En quatre matches officiels face aux Black Ferns, la France ne s'était jamais imposée. Le premier revers, en 1996 à Edmonton (Canada), reste le pire de l'histoire des Bleues (109-0). La dernière défaite en date remontait à 2010 en demi-finales du Mondial (45-7).





Avec AFP