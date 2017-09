FÊTE DE LA GASTRONOMIE : UN MARCHÉ ÉPHÈMÈRE EN PLEIN CŒUR DE L’HOTEL DE VILLE DE LYON

La Fête de la gastronomie s’invite à Lyon avec l’opération « 1 marché, 1 chef, 1 recette ».



Elle mettra à l’honneur les marchés de la ville de Lyon du 19 au 24 septembre.



Le principe est simple : un chef improvise une recette, sur la base d’un panier garni de produits frais offert par les commerçants du marché et le marché de gros de Corbas.



Initiative inédite dans le cadre de cette 6ème édition lyonnaise, l’atrium l’Hôtel de Ville se verra métamorphosé en véritable marché, où les Lyonnais pourront acheter des produits de saison et de qualité dans ce lieu insolite.



Une vingtaine de commerçants (maraicher, poissonnier, boucher…), prendront donc leurs quartiers dans l’Hôtel de Ville à partir de 17h le 19 septembre. Des dégustations seront aussi organisées par les producteurs.



Des chefs locaux seront présents sur les marchés



Parmi les temps forts de l’opération, on retrouvera également la « battle des Chefs » qui opposera Michel Piet du restaurant Le Mondrian et Nadir Kaced chef à domicile de chez Tok Chef sur le marché Place Jean Macé le 20 septembre à partir de 9h.