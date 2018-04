FORUM DE RECRUTEMENT ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

Les partenaires de la Cité des entreprises pour l'emploi (Pôle emploi, OL fondation et Nes & Cités) organisent la 2e édition du forum de recrutement consacré à l'alternance et l'apprentissage le Jeudi 19 avril de 13h30 à 16h30 ‬au Groupama Stadium - Salon 1950 - Porte N ‬à Décines ‬

A cette occasion, 20 entreprises proposeront plus de 240 postes en alternance et apprentissage (de niveau 3ème à bac +5, en CDD de 12 à 36 mois, principalement sur Lyon et son agglomération) dans les secteurs Hôtellerie/restauration, Banque/assurance, Bâtiment, Télécommunication, Nettoyage... Les candidats, souhaitant poursuivre ou démarrer une formation en alternance, auront la possibilité de faire connaître leur profil auprès des entreprises présentes. L'entrée est libre.

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur pole-emploi.fr > mot clé CEPE.