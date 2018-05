Face à Nice, l'OL assure sa place sur le podium

Trois jours après sa désillusion européenne, l'OM y a cru pendant plus d'une heure, mais l'OL et son homme des grands rendez-vous Memphis Depay n'ont pas tremblé face à Nice (3-1).



Grâce au triplé de son ailier néerlandais, l'OL assure sa place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la très lucrative Ligue des champions la saison prochaine.



Marseille avait pourtant fait le boulot à domicile face à Amiens. Virtuellement en C1 depuis la 10e minute et l'ouverture du score de Morgan Sanson, l'OM a tout fait pour ne pas avoir de regrets d'autant plus que quelques minutes plus tard Alassane Pléa venait cueillir à froid les Lyonnais en concluant un contre supersonique de Nice (18e).



Moussa Konaté allait réduit le score pour Amiens au Vélodrome (31e), l'OL frappait le poteau



Mais dès le retour des vestiaires, Memphis Depay a redonné de l'espoir au Groupama Stadium en reprenant le service parfait de Nabil Fekir.



Et sur un coup-franc génial, Memphis a permis à l'OL de prendre l'avantage (65e), avant de signer un triplé en fin de match (86e).



Les Marseillais devront se contenter qu'une qualification pour les poules de la C3.