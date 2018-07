Fête de l’Aïd El-Adha: le préfet rappelle les règles

La fête de l’Aïd El-Adha devrait débuter le mardi 21 août 2018. La date définitive sera confirmée une semaine avant la fête par le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).



Comme chaque année, afin de permettre que cette fête se déroule dans les meilleures conditions, un arrêté préfectoral prescrit des mesures temporaires applicables du 1er août au 31 août 2018 :



Le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés et des lieux d’élevage régulièrement déclarés à l’établissement départemental d’élevage.



Le don ou la vente des animaux de ces espèces à d’autres personnes que des professionnels de l’élevage est également interdite.



Cet arrêté rappelle que la détention de ces animaux vivants par des personnes non déclarées comme éleveur à l’établissement départemental d’élevage est strictement interdite.



Il est également rappelé que le transport d’animaux vivants dans des conditions ne satisfaisant pas à leur bien-être est une infraction punie d’une amende de 750 euros.



Le sacrifice doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé, dans le respect de la réglementation en vigueur et par un sacrificateur agréé. Les animaux font l’objet d’un contrôle vétérinaire qui vise à protéger le bien-être animal et la santé des consommateurs.



Le recours à l’abattage hors abattoir agréé est un délit réprimé par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.



De plus, il fait encourir des risques sanitaires aux consommateurs, puisque la viande et les abats consommés ne seront pas issus de carcasses d’animaux inspecté par les services vétérinaires de la DDPP.



Les abattoirs agréés du département seront ouverts : abattoir Cibévial à Corbas et abattoir Rhône-Ouest à Saint-Romain de Popey.



Les abattages seront organisés en concertation avec la Grande Mosquée de Lyon, le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) et les associations musulmanes.



Pour répondre à toutes les demandes, les particuliers désirant s’approvisionner en animal sacrifié pour l’Aïd ou les éleveurs désirant faire abattre leurs agneaux à cette occasion, peuvent également contacter, le plus rapidement possible, les établissements d’abattage agréés



Les capacités des abattoirs étant limitées, le CRCM réitère sa recommandation d’étaler l’abattage sur les trois jours de l’Aïd El-Adha.



Par ailleurs, il convient de porter une attention particulière au risque engendré par l’importation illégale de viande, de peaux ou de trophées par des particuliers pour consommation personnelle.



En effet, certains pays ne sont pas indemnes de fièvre aphteuse, aussi les viandes importées illégalement risquent de véhiculer le virus de cette maladie très contagieuse pour les troupeaux, qui pourrait ensuite se propager aux cheptels de France métropolitaine et provoquer des pertes économiques énormes.



L’importation illégale de produits ou sous-produits d’origine animale est punie de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L.237-3 du code rural et de la pêche maritime). Ces produits pourront être saisis ou détruits lors des contrôles



Source : Préfecture du Rhône