Fekir: baromètre de l'OL ?

Moins en vue lors des défaites à Bordeaux et Monaco mais omniprésent à Montpellier pour la qualification en quarts de Coupe de France, Nabil Fekir est le baromètre de l'OL.



Réchauffement ou coup de froid contre Rennes, ce dimanche (21H00) ?



"Depuis quand est-il moins bon ? s'est étonné l'entraîneur Bruno Genesio en réponse à une question sur la "baisse d'influence de Fekir ces derniers temps" en conférence de presse mardi, avant le déplacement dans l'Hérault.



"Peut-être depuis deux matches, oui... Ce ne sont que deux matches. Nabil est aussi dépendant de l'équipe, des autres, il n'est pas tout seul. A Bordeaux, nous sommes tous passés au travers. Et à Monaco, nous n'avons pas su trouver la solution en seconde période. Il n'y a pas que lui, tout le monde", a-t-il défendu.



Et le joueur de 24 ans a répondu de la meilleure manière, en transformant un penalty qu'il est lui-même allé chercher, sprintant et passant l'épaule devant Pedro Mendes, poussé à la faute peu avant la demi-heure de jeu.



Précieux aussi bien pour temporiser au milieu de terrain, distribuer de bons ballons, que dans les tâches défensives, généreux dans ses courses pour revenir contrer un adversaire, le capitaine lyonnais a largement contribué à la qualification de l'OL pour les quarts de finale de la Coupe de France.



Il aurait pu aussi ajouter un deuxième but en fin de partie mais il est arrivé sans doute trop vite à la réception d'un centre de la gauche délivré par Fernando Marçal.



De là à évoquer une Fekir-dépendance pour l'Olympique lyonnais, il n'y a qu'un pas facile à franchir. Mais comment ne pas y penser au vu des statistiques affichées par le N.18 lyonnais ?



L'international français a inscrit 16 buts en 21 matches de championnat soit 30% des buts de son équipe auxquels il faut ajouter 5 passes décisives. Il est ainsi impliqué directement sur 21 des 54 buts de l'OL en Ligue 1 cette saison. Au total il a signé 20 buts en 32 matches toutes compétitions confondues.



Pour autant, l'OL n'a pas forcément perdu non plus les matches qu'il n'a pas disputés, s'imposant sans lui 5-0 à Troyes et Nice. Lors du nul 0-0 contre Montpellier, il était suspendu.



Ce qui est plus parlant, c'est que l'OL peine à contourner des blocs bas comme le déplore souvent Genesio. Le coach juge que des progrès sont indispensables dans cet aspect du jeu sur la seconde moitié de saison afin d'atteindre l'objectif de la 2e place.



Ainsi, face à Monaco, Fekir et l'OL ont manqué de solutions avec des attaquants un peu trop prévisibles dans leurs déplacements.



Genesio s'est aussi trouvé en panne d'idées dans ses remplacements. De même que son meneur de jeu dans ses choix de passes.



"Nous devons mettre plus de vitesse dans nos transmissions et de mouvement vers la profondeur de la part de nos joueurs offensifs, même s'il y a très peu d'espaces, insiste le technicien. Il faut d'avantage de courses verticales pour ouvrir des brèches. A Monaco, nos latéraux l'ont fait mais ce n'est pas

suffisant".



"J'ai beaucoup de joueurs qui veulent recevoir le ballon dans les pieds", constate aussi Genesio.



Varier pour surprendre. C'est l'un des enjeux des prochaines semaines pour voir l'OL repartir de l'avant et permettre à Fekir de retrouver son rayonnement.





