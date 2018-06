Fekir vers Liverpool: "Il y a eu visite médicale, c'est en cours", dit Le Graët

"Nabil Fekir est en cours de transfert. Il y a eu

une visite médicale", a confirmé samedi auprès de l'AFP le président de la Fédération Noël Le Graët, à propos du joueur offensif

lyonnais, que la presse annonce tout proche de Liverpool.



"Ce sont des négociations, ça peut quelquefois traîner. Il y a eu une visite médicale qui a été faite et elle est en cours d'analyse", a expliqué le patron de la FFF, à Lyon, à quelques heures du match entre la France et les Etats-Unis, le dernier amical de préparation à la Coupe du monde.



"C'est valable pour tous les grands joueurs. A chaque fois qu'un joueur est sur le marché, il y a un prix, l'acheteur essaie de baisser le prix, le vendeur essaye de l'augmenter, ça prend du temps", a-t-il relevé .



"En tout cas, je l'ai vu ce matin assez longtemps, c'est tout pour l'équipe de France pour le moment. Il s'intéresse bien entendu à sa vie, ce qui est logique, mais il est tout à fait à disposition de l'équipe de France", a

poursuivi Le Graët, en marge de l'inauguration d'un pôle France de futsal,

dans le lycée lyonnais Saint-Louis-Saint-Bruno.



"Et même s'il ne partait pas, il n'est pas catastrophé, c'est un garçon qui aime le foot et se plaît à Lyon mais pour le moment, très franchement il ne parle que de l'équipe de France", a-t-il conclu.



Depuis jeudi soir, la presse française et anglaise affirme que le Lyonnais Nabil Fekir, 24 ans, est tout proche d'un transfert vers Liverpool, contre une somme d'au moins 60 millions d'euros.



Vendredi, l’OL a démenti "catégoriquement" les "fausses informations" sur ce sujet. "Le transfert n'est pas fait et encore moins à ce tarif", a affirmé Jean-Michel Aulas dans un message.