Ferme aux crocodiles: Pythons réticulés et Dragons barbus d’Australie sortent samedi de la nurserie

A partir de ce samedi 4 août, les bébés de l’année à la Ferme aux Crocodiles, plus grande serre d'Europe dédiée aux reptiles, quittent les coulisses de l’établissement pour rejoindre la nurserie, visible du public.



Deux espèces, jusqu’alors jamais vues à un âge si peu avancé, sont concernées : les pythons réticulés, plus grands serpents du monde, et les dragons barbus d’Australie, qui rejoignent donc crocodiles du Nil, crocodiles nains d’Afrique et tortues, dans le coin des bébés.



Ce sont les premières naissances de pythons réticulés...Ils ont à peine trois mois et mesurent environ 80 cm. Ils ont déjà bien grandi, ne mesuraient « que » 60 cm sortis de l’oeuf, mais n’ont pourtant rien à voir encore avec les 2,50 mètres qu’ils atteindront en à peine trois ans.



« Nous avons des pythons réticulés depuis trois ans, mais ces naissances sont les premières », explique Samuel Martin, vétérinaire et directeur de la Ferme aux Crocodiles. « En période de ponte, les femelles sont très dangereuses et défendent ardemment leurs oeufs en s’enroulant autour. Il n’a donc pas été aisé, pour l’équipe de soigneurs, d’aller récolter les pontes, de façon à les mettre ensuite à l’incubation qui dure 88 jours précis chez cette espèce. »



Après 88 jours, les premiers oeufs ont éclos, mais les petits n’étaient pas encore prêts à être présentés au public.



« Dans un premier temps, nous avons laissé tous les bébés ensemble, dans une boîte, pour qu’ils puissent s’agglutiner comme ils le font spontanément dans la nature », explique Antoine Soler, responsable animalier, coordinateur scientifique, passionné de serpents.



Avant leur premières mues, les jeunes n’ont pas à être nourris. Ils sont nourris que depuis quelques semaines, ce qui a notamment expliqué qu’ils arrivent à la nurserie à trois mois et non avant.



Dans quelques années, les femelles de ces pontes rejoindront l’Île aux Pythons de la Ferme aux Crocodiles ; les mâles quant à eux, très agressifs entre eux, seront proposés à d’autres parcs zoologiques, dans le cadre des échanges inter-parcs.



Source : Ferme aux crocodiles