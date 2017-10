Festival Lumière 2017: 171 000 festivaliers (+7%)

La 9ème édition du festival Lumière s'est achevée hier soir et déjà les premiers chiffres pour cette édition 2017



171 000 festivaliers cette année, soit une augmentation de 7% et un taux de remplissage des séances de 92 %.



Le Marché du film classique est également en hausse cette année, + 15 % avec 350 professionnels et 21 pays représentés.