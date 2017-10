Festival Lumière - Eddy Mitchell: "l'amour du cinéma grâce à mon père"

Tout petit déjà, il voyait jusqu'à trois films par jour: Eddy Mitchell raconte son amour du cinéma depuis Lyon, où il a lancé ce samedi soir en chanson la 9e édition du Festival Lumière, consacré aux classiques du 7e Art.



Q: Comment êtes-vous tombé amoureux du cinéma ?



R: Le coup de foudre s'est produit grâce à mon père. Il travaillait la nuit

aux ateliers de réparation des autobus de la RATP et rentrait chaque jour vers

14H00 l'après-midi. Nous habitions alors sur les hauteurs du quartier de

Belleville. Il mangeait un bout, puis venait me chercher à l'école et

m'emmenait directement au cinéma, sans même que mes devoirs ne soient faits. On s'y rendait parfois trois fois par jour. Je voyais de tout, y compris des films aujourd'hui cultes, mais qui étaient considérés à l'époque comme des nanars... J'avais une dizaine d'années, et on peut dire que le cinéma faisait partie intégrante de mon quotidien. Petit, j'adorais quand la salle se plongeait dans le noir.



Q: Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts comme acteur ?



R: Je suis devenu acteur à l'issue d'une série de coups de bol : c'était un

pur accident ! J'ai débuté en 1962 et très vite, j'ai tourné avec Eddie

Constantine, qui était mon idole, dans "Une grosse tête", de Claude de Givray.

C'était fou ! Je chantais dans ce film. Ensuite, j'ai enchaîné les petits rôles. Puis il y a eu "Coup de torchon", de Bertrand Tavernier. Le tournage

(au Sénégal, ndlr), en raison du climat, a été très difficile. Il faisait 35

degrés sur le plateau. On sortait de ces journées de travail complètement

déphasés ! Mais j'en garde un souvenir formidable car l'équipe du film, des

techniciens aux comédiens, était fantastique. Noiret, Marielle, Marchand... tous ces acteurs étaient fabuleux. Je vois le métier d'acteur comme quelque chose de confortable car vous êtes dirigé. Même si les horaires sont parfois contraignants ! En tant que chanteur, vous êtes seul patron et portez tout surles épaules. Au cinéma, un technicien qui se fait porter pâle peut se remplacer.



Q: Dans quel contexte est née "La dernière séance" ?



R: L'émission est née sur un hasard de la vie ! L'une de mes tournées

venait de s'achever. J'étais à Paris, en plein mois d'août et j'avais un ami qui tenait le cinéma UGC des Champs-Élysées. Il souhaitait rajouter une

dernière séance à celles programmées le soir, et qui s'arrêtaient vers minuit.

Il m'a demandé si je n'avais pas une idée et j'ai proposé qu'on projette à

chaque fois un film qui nous tienne à coeur. On l'a baptisée "La dernière

séance". Elle durait parfois jusqu'à 05H00 du matin ! L'idée a fait un cartonet Serge Moati, le directeur de FR3, nous a contacté pour décliner le concept à la télévision. Toutes ces années, j'ai voulu faire découvrir aux

téléspectateurs tous ces films que j'avais aimé étant gosse. Mais je n'ai pas de nostalgie de cette époque.



Propos recueillis par Benoit PAVAN

AFP