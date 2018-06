Fête de La Musique: mobilisation des TCL jeudi

Le réseau TCL facilite les déplacements à l’occasion de la Fête de la Musique

et propose le ticket « TCL en fête » pour aller et venir sur tout le réseau.



Vendu 3€ en agences commerciales depuis le 15 juin, et le 21 juin dans les bus et distributeurs automatiques, le ticket « TCL en fête » permet de circuler sans modération sur le réseau de 16h à la fin de service.



Pour profiter au maximum de la Fête de la Musique, la fréquence des 4 lignes de métro, de la lignede tramway T1 et d’une vingtaine de lignes de bus est renforcée de 19h à la fin de service. Exceptionnellement, le funiculaire de Fourvière est prolongé jusqu’à minuit.



A partir de 17h, les bus ne circulent plus dans la Presqu’île pour laisser place aux piétons. Ainsi, les lignes ci-dessous ont leur parcours limité :



C3 : limitée à Cordeliers

C13 nord : limitée à Terreaux Tobie Robatel à partir de 17h et à Croix Rousse à partir de 20h C13 sud : limitée à Cordeliers

C14 : limitée à Gare de Vaise

C18 : limitée à Terreaux Tobie Robatel à partir de 17h et à Croix Rousse à partir de 20h

C20 : limitée à Perrache

19 : limitée à Gorge de Loup

27 : limitée à Bellecour Le Viste

31 : limitée à Gare de Vaise

40 : limitée à Gare de Vaise

S1 : ne circule pas

S6 : limitée à Terreaux Tobie Robatel S12 : ne circule pas



Les lignes de nuit du réseau TCL, appelées PLEINE LUNE, circuleront exceptionnellement la nuit dujeudi 21 au vendredi 22 juin 2018 avant de reprendre leur service à la rentrée de septembre.