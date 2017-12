Fête des Lumières: 4 trophées récompensent les artisans de lumière

La remise des Trophées Lumière 2017 a eu lieu, ce dimanche 10 décembre, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon où 3 prix ont été remis, ainsi que le Prix Ville de Lyon.



Pour la 2ème année, la Ville de Lyon récompense les photos artistiques ou insolites de la Fête des Lumières sur Instagram, photos partagées avec le hashtag #PrixVDL2017.



Cette année, @toutankanouk a été récompensée pour sa photo des Pikooks, place Bellecour.



Le TROPHEE RECYLUM DES LUMIÈRES récompense les Pikooks



Depuis plusieurs années les artistes intègrent une démarche volontaire et éco- responsable dans la création de leurs œuvres.



Pour la 6e année consécutive, la Ville de Lyon et son partenaire Recyclum, collecteur et recycleur de lampes usagées, ont organisé ce Trophée afin de valoriser l’équipe artistique qui a su allier créativité, innovation technologique et économie d’énergie.



Le lauréat du trophée Recylum 2017 est l’œuvre imaginée par Porté par le vent : Les Pikooks, place de la République



LE TROPHEE DES LUMIERES est organisé par France 3, partenaire de la Fête des Lumières et la Ville de Lyon.



Les internautes ont désigné leur œuvre favorite en votant sur le site www.rhone-alpes.france3.fr



Ce prix du public est décerné à Balãha de Damien Fontaine, au Théâtre antique de Fourvière (Projet CNR et Métropole de Lyon).



Le Trophée du Club des Partenaires est décerné grâce aux votes de certains membres du Club des partenaires.



Cette année, ces derniers ont choisi de récompenser Promenons- nous, imaginé par TILT, place Bellecour.