Partenaire de l’édition 2018 de la Fête des lumières, La Poste met en lumière sa richesse patrimoniale et artistique en ouvrant les portes du bureau de Lyon-Bellecour lors de 2 soirées exceptionnelles les 6 et 7 décembre de 19h00 à 23h00.



En parallèle, La Poste de Lyon Bellecour offrira 500 lumignons du cœur au bénéfice de l’association docteur Clown aux 500 premiers visiteurs qui se présenteront avec le code de votre radio préférée : Lyon Première ! Profitez-en...



Une présentation inédite et insolite de la Fresque de Louis Bouquet. Lors de ces deux soirées en nocturne, les visiteurs auront le plaisir de découvrir cette immense fresque exceptionnellement mise en lumière et en mots par une comédienne.



La fresque représente une allégorie symbolisant la ville de Lyon au travers une citation d’André-Marie Ampère inscrite sous cette œuvre : « Et par le fluide messager, la pensée transportée unit les cités et les mondes ».



A noter, que dans le cadre du partenariat, La Poste est mécène de l’œuvre interactive et aérienne « Wish Blow » sur la Place Antonin Poncet face à l’Hôtel des Postes.



Un jeu de lumières sur les façades de l’Hôtel des Postes avec l’oiseau bleu, emblème de l’entreprise, incitera les visiteurs à entrer dans le bureau de poste.





Source : Groupe La Poste