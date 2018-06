Finances: dans sa région, Wauquiez pavoise, l'opposition l'invite à l'humilité

"La région la mieux gérée de France": le

président d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez s'est félicité jeudi du bilan financier de la collectivité, que l'opposition qualifie de "médiocre" en déplorant de nouvelles coupes budgétaires.



Les résultats du compte administratif 2017 se situent "à un niveau jamais atteint et sans commune mesure avec toutes les autres régions", a déclaré le patron des Républicains devant la presse.



Le premier objectif de la mandature entamée en 2016 était la "chasse au gaspillage de l'argent public" et en deux ans, "80% du chemin" a été fait avec 247 millions d'euros d'économies sur 300 millions escomptés, a souligné son premier vice-président chargé des finances, Étienne Blanc.



"C'est la première fois qu'on rembourse notre dette au lieu de la creuser", a ajouté L. Wauquiez, un exemple que l'Etat devrait suivre selon lui.



L'opposition pointe cependant que les dépenses de fonctionnement pour les

services généraux n'ont baissé que de 1,7% en 2017 par rapport à 2016, le premier poste des 111 millions d'euros d'économies étant la formation professionnelle et l'apprentissage (-62 millions, après -45 millions l'an

dernier).



"Si Laurent Wauquiez fait des économies, c'est surtout sur les politiques publiques régionales. Une fois encore, contrairement à ce qu'avance la majorité, ce n'est pas le +train de vie+ de la région qui est mis à contribution, mais bien l'ensemble des Auvergnats et des Rhônalpins au travers des dispositifs dont le budget a été amputé", estiment les élus du groupe socialiste et démocrate que préside Jean-François Debat.



En 2017, les dépenses d'investissement ont atteint 808 millions d'euros et l'exécutif affiche 212 millions d'euros d'investissement supplémentaire depuis 2015. Cette somme inclut le refinancement, en 2016, d'un crédit-bail par emprunt classique à hauteur de 82 millions -manoeuvre purement comptable -

rappelle le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) dans son avis sur le compte administratif.



Il pointe également un "très faible" taux de réalisation des crédits d'investissement prévus: 808 millions sur 1,143 milliard, soit 70,7% - niveau "médiocre" selon l'opposition.

Lors de l'assemblée plénière du conseil régional jeudi et vendredi, l'exécutif doit aussi présenter un plan visant à faire d'Auvergne-Rhône-Alpes "la première région durable d'Europe", d'un montant de 200 millions d'euros.



Il prévoit notamment de soutenir les filières de production d'énergie renouvelable ainsi que la valorisation des déchets - "on va être la région qui enfouit le moins", a promis L. Wauquiez; d'accompagner "neuf zones

prioritaires" pour l'amélioration de la qualité de l'air et d'intervenir en faveur de la biodiversité avec notamment la création de trois réserves naturelles régionales supplémentaires.



Le dossier du budget régional 2016 annulé fin mai par le tribunal administratif n'est pas à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.





