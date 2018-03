Florence Arthaud au refuge SPA de Brignais le samedi 5 octobre

Les 5 et 6 octobre, pour fêter la Saint François d'assise et les animaux, le refuge de Brignais organise un week-end d'adoption...



De nombreuses animations seront proposées sur les deux journées: stands de vente (braderie, brocante, foire aux livres,...), démonstrations d'obéissance, animations musicales,...



La célèbre navigatrice, Florence Arthaud, sera présente samedi 5 octobre pour présenter les chiens du refuge en attente d'adoption. Elle viendra à la rencontre des visiteurs et dédicacera son dernier ouvrage.



Rendez-vous samedi 5 octobre de 10h à 18h / Dimanche 6 octobre 2013 de 13h30 à 18h au refuge de Brignais



Pour toute adoption, il vous sera demandé :

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

- Une pièce d'identité.

- Une participation financière (chien : 150€ / chat : 90€ )

Tous les animaux placés à l'adoption sont identifiés et vaccinés.