Fort risque d'avalanche pour les skieurs dans les Alpes, prévient Météo-France

Météo-France met en garde mercredi les skieurs contre le risque d'avalanches qui pourraient se déclencher dès le lendemain à leur passage dans les massifs de l'Isère et du nord des Hautes-Alpes.



"Le risque de déclencher une avalanche au passage d'un skieur sera fort dans une partie centrale des Alpes", souligne Météo-France dans un communiqué spécial.



Ce risque sera entretenu par la couche de neige fraîche tombée dans la nuit

de mercredi à jeudi, très légère, et déplacée par le vent de nord qui

soufflera fort ce jeudi, y compris à des altitudes assez basses en montagne.



Les structures de plaque, en cours de formation pendant la journée, seront

alors faciles à déclencher au passage de skieurs, explique Météo-France.



Sur les autres massifs des Alpes, l'épaisseur de neige fraîche sera plus

faible, le vent soufflera moins fort. Toutefois le risque de déclenchement par les skieurs reste également présent.



La préfecture de l'Isère détaille de son côté le risque d'avalanches classé

"risque marqué" (niveau 3) pour le massif du Vercors ou "risque fort" (niveau 4) pour les massifs de la Chartreuse, de Belledonne, des Grandes-Rousses et de l'Oisans.



Par ailleurs, sur les routes, les conditions de circulation seront

probablement délicates dans toute la Haute-Savoie, prévient la préfecture de

ce département.



Un épisode neigeux important est annoncé par Météo-France mercredi en fin d'après-midi jusqu'à jeudi en début de matinée. Les quantités de neige attendues sont de 10 à 20 centimètres au col d'Evires ainsi qu'à l'accès au tunnel du Mont Blanc, avec une limite pluie/neige vers 700 mètres en fin d'après midi.



Dans la soirée, la neige tombera dès 500 mètres puis dans la nuit à partir de 300 mètres, voire en plaine.







