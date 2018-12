Forte mobilisation dans les lycées du Rhône

La trêve du week-end aura été de courte durée.

Les lycéens ont démarré un mouvement vendredi dernier à l’appel de l’Union nationale lycéenne pour protester contre la réforme du bac et des lycées, de la formation professionnelle, de Parcoursup.

Ce mouvement a logiquement repris ce matin et se durcit.

Ainsi, aux abords du lycée Doisneau à Vaulx-en-Velin, un camion a été incendié. Au lycée la Martinière-Montplaisir, une centaine de jeunes était face aux CRS. Même chose à Vénissieux et à Décines.

Le lycée Brossolette de Villeurbanne a tenté de bloquer la circulation cours Emile Zola ; le lycée Juliette Récamier tente de faire une manifestation pacifique.