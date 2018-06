Fortes chaleurs dans le département du Rhône Le préfet active le niveau 3 « alerte canicule»

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d’un pic de chaleur.



La chaleur va s’accentuer et perdurer pendant au minimum 3 jours, avec un pic dimanche 1er juillet 2018.



Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C et les températures maximales dépasseront 34°C.



Le préfet du Rhône active le niveau 3 « alerte canicule» du Plan canicule.



Le niveau 3 conduit les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les acteurs locaux (maires, établissements de santé, services d’urgence et de secours...) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes à risque.



La préfecture et les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) souhaitent rappeler, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons, les jeunes enfants (moins de 4 ans), personnes handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes), les quelques conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs :

• maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais);

• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

• mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

• rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

• passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, musée, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

• évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;

• pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;

• si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier



Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée.

• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer.

• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions. • Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

• Crampes musculaires.

• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).

• Agitation nocturne inhabituelle.



Les employeurs sont incités à prendre les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de leurs établissements (aménagements d’horaires, limitation ou report des activités susceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs travailleurs : port de charge, exposition au soleil aux heures les plus chaudes, etc.)