Fortes chaleurs dans le département du Rhône : le préfet active le niveau 3 « Alerte canicule »

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d’un pic dechaleur. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C et lestempératures maximales dépasseront 34°C.Le préfet du Rhône active à compter de ce mercredi, le niveau 3 « alerte canicule » du Plancanicule.Le niveau 3 conduit les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les acteurs locaux (maires,établissements de santé, services d’urgence et de secours…) à organiser la montée en charge dudispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes à risque.Les décisions mises en œuvre par le préfet seront révisées en fonction de l’évolution des conditionsmétéorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire locale.La préfecture du Rhône et les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) souhaitent rappeler,notamment à destination des personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, nourrissons,enfants de moins de 4 ans, personnes handicapées, personnes malades à domicile, personnesdépendantes), les quelques conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs :-maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais);-buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;-mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;-rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour -passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, musée, bibliothèque municipale, supermarché...) ;-évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;-pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osezdemander de l’aide ;-si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulierLes employeurs sont incités à prendre les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santédes travailleurs de leurs établissements (aménagements d’horaires, limitation ou report des activitéssusceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs travailleurs : port de charge, exposition ausoleil aux heures les plus chaudes…)Pour toute information complémentaire :Site internet de la préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr Site internet de l’ARS : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr Site du ministère chargé de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/ Site de Météo France : www.meteofrance.com Source : Préfecture du Rhône