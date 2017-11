Fourrure, foie gras, même torture ! L214 organise un speed dating gourmand à Lyon samedi

L214 dressera samedi des tables de réveillon Place de la République pour sensibiliser les passants aux conséquences du gavage pour la production du foie gras en faisant la comparaison avec le gavage des renards pour la production de fourrure.



"En 5 minutes chrono, sablier à l'appui, les militants se lanceront le défi de convaincre les Lyonnais de renoncer au foie gras lors des fêtes de fin d'année" assure l'association basée à Lyon.



Les passants qui se prêteront au jeu se verront offrir un petit encas gourmand.



“Début septembre, une association finlandaise a révélé que des renards étaient suralimentés pour devenir obèses et ainsi augmenter leur surface de fourrure. D'un poids moyen de 3,5 kilos à l'état sauvage, un renard sur trois élevé dans ces fermes pèserait plus de 20 kilos. Ces imagesont fait le tour de monde et ont choqué le public." selon L214.



Pour obtenir du foie gras, les canards sont également gavés.



"Le poids de leur foie hypertrophié est multiplié par 10. Que ce soit pour la production de fourrure ou de foie gras, ces animaux encagés et suralimentés subissent des troubles physiques importants, développent des maladies et beaucoup meurent en élevage" selon L214.



Les bénévoles de L214 viendront samedi place de la République avec des photos grand format issues de ses enquêtes de terrain.



Ils proposeront une dégustation de toasts végétaux, "une alternative idéale à l'approche des fêtes de fin d'année".



L'opération est programmée samedi de 15h30 à 17h30, place de la République à Lyon