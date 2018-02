François HOLLANDE dans le Rhône ce mercredi

L'ancien président François HOLLANDE sera dans le Rhône ce mercredi pour visiter quelques bénéficiaires de sa Fondation "La France s'engage".



Arrivée du Président prévu à 10h30, à l’École de Production Boisard (Lauréat 2016 de la Fondation

la France s’engage) à Vaulx-en-Velin: il visitera l'école et rencontrera les élèves.



A 11h30 il se rendra à la nouvelle École de Production du Numérique et Digital Eden School sur les métiers du numérique (Lauréat 2016 de la Fondation la France s’engage) à Villeurbanne



A 14h30 François Hollande visitera l'incubateur d'entrepreneurs sociaux Ronalpia qui héberge et accompagne 7 lauréats de la Fondation la France s'engage, au campus René Cassin 2 à Lyon 9e



Puis direction le Campus de Sport dans la Ville (Lauréat 2016 de la Fondation la France s’engage) pour une présentation du programme job dans la Ville suivie d’un temps d’échange avec les jeunes à Lyon 9e





Avec AFP