Fuite d'acide sulfurique après l'accident d'un camion près de Lyon

Un camion-citerne transportant 28.000 litres d'acide sulfurique s'est renversé tôt jeudi matin sur le boulevard

périphérique de Lyon et une partie de sa cargaison s'est échappée dans le

réseau d'eau pluviale, ont indiqué les pompiers.



Un périmètre de sécurité a été déployé et le plan ORSEC "Transports de matière dangereuse" a été déclenché par le préfet à la suite de cet accident survenu à 06h30 à hauteur de la commune de Saint-Fons, a indiqué dans un communiqué la préfecture, précisant que le produit ne

représentait "pas de danger pour la population".



"Le produit n'est pas inflammable, peu volatil et soluble dans l'eau. Les

conséquences sur l'environnement sont en cours d'évaluation; elles devraient être limitées", ajoute la préfecture.



La fuite, se trouvant sous la citerne du camion, n'a pas pu être colmatée

par les pompiers.



Une quarantaine de sapeurs-pompiers et dix véhicules se trouvaient toujours

sur place en début de matinée, ont précisé les pompiers à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. Aucun blessé n'est à déplorer.



L'acide sulfurique est un produit industriel qui se retrouve notamment dans les batteries des voitures et est utilisé dans le traitement des minerais,

l'industrie textile, la fabrication des engrais ou encore le raffinage du

pétrole.



L'accident a provoqué d'importants embouteillages sur les accès à la ville

de Lyon.





Avec AFP