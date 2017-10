GE Hydro: la direction se voit enjoindre de fournir les documents du plan social

La direction de GE Hydro France s'est vu enjoindre de fournir enfin les documents préparatoires du plan social visant 345 des 800 postes du site de Grenoble, a indiqué mercredi l'intersyndicale.



Le comité central d'entreprise (CCE) a déposé lundi à la direction du

travail (Dirrecte) une demande d'injonction, à faire valoir auprès de la

direction de GE Hydro France.



Cette dernière a un délai légal de cinq jours ouvrables pour répondre.



Le CCE et le cabinet d'expertise sociale Syndex ont demandé à quatre reprises depuis le lancement du plan social début juillet, mais en vain, de se faire communiquer des documents étayant les décisions de GE Hydro France.



Il s'agit des "documents retraçant le processus de décision au sein du

groupe GE et de la co-entreprise avec Alstom pour élaborer le projet de

réorganisation, trancher entre les différents scenarii, arrêter le nombre desuppressions de postes, et décider des conditions de financement de la

restructuration et de ses modalités", a expliqué à l'AFP l'intersyndicale.



Le CCE et l'expert demandent "aussi l'accès aux fiches de postes actuelles

et dans l'organisation cible et à tous documents et analyses sur la charge de travail dans la nouvelle organisation cible, au regard des 42% de suppressions de postes et de l'objectif de doubler les commandes à horizon 2020".



"Une évaluation par postes de cette charge de travail et des risques

professionnels induits par la réorganisation" est également réclamée.



En juillet, un rapport d'un autre cabinet d'experts sur les effets de

réorganisations successives dans un service de GE Hydro - avant et après le

rachat d'Alstom par le conglomérat américain mais avant le PSE en cours -

avait révélé une souffrance au travail "profonde", avec des répercussions sur la santé des salariés allant jusqu'à des "signes de stress post traumatique".



Les salariés de Grenoble, site de conception et fabrication de turbines

électriques de pointe pour les barrages, se mobilisent contre le PSE en cours, récusant les fondements économiques de la réorganisation et les conditions de départs.



Alors que la direction avait démarré les négociations au minimum légal puis fait quelques avancées début octobre, le gouvernement lui a demandé lundi, lors d'une rencontre à Bercy avec le PDG de GE Renouvelables Jérôme Pécresse,

"de faire mieux" pour un groupe mondial, qui a dégagé 104 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial en 2016 et réalisé 8 milliards d'euros de résultats.



L'intersyndciale doit retourner à Bercy la semaine prochaine pour le suivi

du PSE, et demander à nouveau au gouvernement de se positionner sur l'avenir de la filière.





Avec AFP