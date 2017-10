GE Hydro: le gouvernement demande à GE d'améliorer son plan social

Le gouvernement a demandé à General Electric d'améliorer les modalités de son plan de suppression de 345 postes à l'usine GE Hydro/Alstom de Grenoble lancé cet été, a affirmé ce mardi le secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie, Benjamin Griveaux, à l'Assemblée nationale

au lendemain d'une rencontre avec la direction du groupe américain à Bercy.



"Un groupe qui a la taille, et (qui est) à la mesure d'un marché mondial

comme GE, doit faire mieux sur le PSE qui a été présenté", a-t-il ajouté.



Le plan social envisagé à Grenoble porte sur 345 des 800 postes du site où sont conçues et fabriquées des turbines électriques.



Les salariés s'opposent à cette restructuration, rejetant les motivations, avancées par la direction, d'un marché européen de l'hydroélectricité en difficulté.



Après une grève et un blocage de neuf jours du site, les représentants des

salariés de GE Hydro/Alstom ont été reçus jeudi dernier au ministère de

l'Economie et une nouvelle rencontre est prévue cette semaine.



Par ailleurs, la direction de GE doit se rendre prochainement à Grenoble

pour rencontrer les salariés.



"J'ai demandé et obtenu de la direction (...) d'aller expliquer sur le site aux salariés de GE hydro quel était l'avenir du site", a insisté M. Griveaux.



Le secrétaire d'Etat a aussi précisé qu'un comité de suivi sur les

engagements pris par le conglomérat américain au moment du rachat de la

branche énergie d'Alstom se réunirait "début décembre".



"Un cabinet permettra d'évaluer les progrès qui auront été réalisés",

a-t-il encore précisé.



General Electric s'était engagé à ne fermer aucun site en France et à créer

1.000 emplois nets d'ici 2018.



Avec AFP