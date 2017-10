GRANDE BROCANTE DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI À GERLAND

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI organise comme chaque année, ses « Journées d’Entraide » : sa grande brocante solidaire.



Cette manifestation permet à tous d’aider LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI dans ses actions auprès des plus défavorisés, en achetant les plus beaux articles donnés à l’association, triés et remis en état par les bénévoles et les personnes en insertion.



Pour ces 2 jours solidaires, près de 10 000 visiteurs sont attendus par les 300 bénévoles, salariés pour venir découvrir les 1 200 m2 d’exposition du Palais des Sports de GERLAND.



De nombreux articles seront au rendez-vous : vêtements, chaussures, maroquinerie, jouets, livres, disques, bijoux, vélos, meubles, brocante, tableaux, dentelles, linge ancien, matériel hi-fi, vaisselle, etc. "de très grande qualité, au meilleur prix !" précise le Foyer.



La recette permettra de contribuer au financement des actions sociales de l’association.



PALAIS DES SPORTS DE LYON-GERLAND / 350 avenue Jean JAURÈS / 69007 LYON



Samedi 4 novembre 2017 de 9h00 à 18h00

Dimanche 5 novembre 2017 de 10h00 à 18h00



Entrée : 3 euros le samedi, gratuite le dimanche.



Renseignements :

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

3, RUE PERE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07

Tel. 04 72 76 73 53

www.fndsa.org

www.facebook.com/LEFOYERNOTREDAMEDESSANSABRI/



Pour permettre l’organisation de la Grande Brocante, le Bric à Brac LYON CROIX-ROUSSE et OULLINS seront fermés le samedi 4 novembre 2017.

Le Bric à Brac de LYON VAISE sera fermé du vendredi 3 au lundi 6 novembre 2017