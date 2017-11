Gaël Perdriau élu président du Pôle Métropolitain

Le maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole Gaël Perdriau, LR, a été élu président du Pôle Métropolitain.



Il succède à l'actuel ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon et président du Grand Lyon, Gérard Collomb qui le présidait depuis 2014 et à qui, Gaël Perdriau a rendu un vibrant hommage : "votre action aura contribué grandement à la construction, plus que jamais nécessaire, du Pôle Métropolitain, préparant ainsi les évolutions que nous devons désormais mettre en œuvre".



Le Pôle Métropolitain réunit la Métropole de Lyon, la Communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, les communautés d'agglomérations du Pays Viennois, de Villefranche Beaujolais Saône, Porte de l'Isère et la communauté de communes de l'Est Lyonnais, soit 173 communes, 2 millions d'habitants représentant un tiers de la population de Rhône-Alpes.



"Partageons nos atouts et faisons en sorte d'unir encore davantage nos forces en Auvergne Rhône-Alpes, à l'échelle nationale et internationale, a expliqué Gaël Perdriau lors de sa première intervention en tant que président du Pôle Métropolitain, qui est, selon lui, "un lieu de concertation et de cohérence entre six grandes agglomérations au cœur de la Région".



"Alors que les grands enjeux de la transition énergétique, de la mobilité, du logement, de l'emploi, du développement économique et de la cohésion sociale se sont largement affranchis des limites administratives, le Pôle métropolitain ambitionne d'offrir aux territoires une souplesse d'intervention qui permet d'adapter l'action aux réalités territoriales".



Outre Gaël Perdriau, le bureau du Pôle Métropolitain est composé de 5 vice-présidents, représentant tous les territoires



1er Vice-président : David Kimelfed (Lyon)

2ème Vice-président : Jean Papadopulo (Porte de l'Isère)

3ème Vice-président : Thierry Kovacs (Vienne)

4ème Vice-président : Daniel Faurite (Villefranche Beaujolais Saône)

5ème Vice-président : Paul Vidal (Est-Lyonnais)