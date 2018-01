Gauvain Sers annoncé au Printemps de Pérouges cet été

C'est la grande révélation de la chanson française de ces dernières années.



Encore inconnu il y a deux ans, Gauvain Sers est contacté par Renaud pour assurer ses premières parties.



Parti sur les routes de France, le public est séduit par les textes et les mélodies du jeune artiste, un mélange de fraîcheur et de nostalgie maîtrisés à la perfection.



Les amoureux de la chanson française semblent avoir trouvé le bon héritier.



Bénédictions et encouragements fusent, venus du milieu artistique comme des médias qui voient en lui un nouveau Renaud.



Rendez-vous au Château de Chazey samedi 15 juin 21h.





Billetterie ouverte ce vendredi