Genesio pense "plus raisonnable" que Geubbels reste à Lyon

L'entraîneur de l'OL Bruno Genesio a estimé vendredi qu'il pensait "plus raisonnable" que le jeune attaquant Willem Geubbels "reste à l'OL et poursuive sa progression dans un contexte favorable".



Le joueur (16 ans) qui a déjà évolué avec l'équipe professionnelle cette saison, est sous contrat aspirant jusqu'au 30 juin 2019 mais l'Olympique lyonnais veut lui faire signer son premier contrat professionnel.



Le président Jean-Michel Aulas a fixé, au mois de décembre, une "date limite" au 31 janvier prochain alors que l'attaquant fait l'objet de convoitises de clubs européens.



"Geubbels est un très jeune joueur. Ce qu'il fait et le projet sportif qu'on lui propose à Lyon est assez exceptionnel. Il y a peu de joueurs de 16 ans qui ont déjà joué en Europa league (à Bergame), en Ligue 1 (contre Dijon) ou en coupe de la Ligue (à Montpellier)", a soutenu Genesio en conférence de

presse.



"C'est mon avis. Après, chacun prendra sa décision. Certains joueurs issus de la formation du club sont venus le voir le 1er janvier et lui ont conseillé de rester. J'ai aussi discuté plusieurs fois avec lui et j'ai senti qu'il avait envie de rester dans son club formateur", a ajouté le technicien.



Avec AFP