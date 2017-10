Georges Képénékian, nouveau Président du Conseil de Surveillance des Hospices Civils de Lyon

Georges Képénékian, Maire de Lyon, a été élu Président du Conseil de Surveillance des Hospices Civils de Lyon, à l’unanimité des votants.



A l’issue de son élection, le Maire de Lyon s’est adressé aux membres du Conseil de Surveillance.



« Cette élection à la Présidence du Conseil de Surveillance des HCL revêt un caractère très particulier pour moi car c’est aux HCL que j’ai appris mon métier et surtout, conçu mon attachement pour le service public et ma passion pour l’intérêt général. Les HCL ont été les premiers parmi les CHU à se lancer dans un profond mouvement de modernisation pour concilier la réponse aux évolutions de la médecine, aux besoins des patients, aux contraintes financières de notre pays et de son système de soins. Les résultats sont là. Ils méritent respect et admiration. Je veux le dire aux milliers d’hommes et de femmes des HCL, qui font preuve d’un engagement total que je salue".



"Lyon et les Lyonnais ont besoin d’un CHU accessible, dynamique et innovant. Vous pouvez compter sur mon soutien à vos côtés" souligne le nouveau président qui prend la succession de Gérard Collomb.



Georges Képénékian a ensuite désigné François Blanchardon, membre du Conseil de Surveillance au titre des représentants des usagers, Vice-Président du Conseil.





Crédit photo: Muriel Chaulet Ville de Lyon